Podere la Pace, Doc Maremma Toscana Cabernet Franc La Pace 2019

Suadente, strutturato e sontuoso nei profumi, il Cabernet Franc di Podere La Pace è un Supertuscan biologico a prezzo accessibile su cui, in un gioco di intrecci e seduzioni, prende forma il primo cioccolato a base di vino: DiVino - creato dal laboratorio della prima maître chocolatier donna Cecilia Tessieri Rabassi - ha infatti tra gli ingredienti principali (con una percentuale del 15%) il Cabernet Franc. Il vino porta in dote, tra l’altro, una forte presenza di quercetina, un antiossidante naturale. Cabernet Franc è l’icona del Podere La Pace, azienda bio voluta da Simone Maggioni, socio senior di Eric Salmon & Partners che, quindici anni fa, ha investito per dare forma al proprio sogno in Maremma, tra il mare e la macchia mediterranea, che copre le colline affacciate sul Golfo di Follonica. Fermentato in vasche di cemento a temperatura controllata, il vino è affinato sedici mesi in barriques di rovere francese e riposa poi in bottiglia per altri dodici mesi. Ma solo nelle annate qualitativamente migliori. Come la vendemmia 2019 degustata in anteprima a Milano lo scorso 7 novembre e adatta all’invecchiamento. Di colore rosso rubino con riflessi violacei, il Cabernet Franc a naso presenta un bouquet speziato con sentori di pepe nero, cardamomo e chiodi di garofano che si accompagnano a note floreali e di frutta rossa matura, mentre a palato è lungo e avvolgente, dai tannini vellutati.

