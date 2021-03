Podere La Villa, Toscana Igt Rosso Giacomo 2018

Podere La Villa, 7 ettari a vigneto nei pressi di San Casciano Val di Pesa, potrebbe essere una piccola realtà artigianale non dissimile dalle mille altre che formano l’ossatura della denominazione del Chianti Classico. Ma non è così. Si tratta, infatti, dell’azienda di Giacomo Tachis, il grande enologo e padre nobile dell’attuale Toscana enoica, che la volle avviare nel 2004. Oggi, a guidare l’azienda c’è sua figlia Ilaria Tachis che, fedele al lascito intellettuale del padre, produce vini senza dimenticare la cultura e la ricerca, assecondando tra i vigneti e i tempi della natura e in cantina intervenendo il meno possibile. Due le etichette aziendali: il Chianti Classico Il Pargolo, che celebra la nascita del primo nipote di Giacomo nel 2007 e Giacomo, vino dedicato al padre scomparso nel 2016. Quest’ultimo è un Merlot in purezza vinificato in cemento e maturato per 10 mesi in legno piccolo. La versione 2018 profuma di frutti di bosco, prugna, sottobosco, menta e spezie, mentre in bocca è condotto da un sorso morbido e dolce, che apparentemente nasconde una struttura solida e intensa, dal finale persistente e profondo.

Copyright © 2000/2021