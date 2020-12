Podere Sapaio, Doc Bolgheri Rosso Volpolo 2018

Podere Sapaio nasce nel 1999 per volontà di Massimo Piccin. Un percorso relativamente lungo, quindi, ma che è stato già coronato dal successo, proiettando la cantina con sede a Castagneto Carducci tra le più significative di quelle, come dire, di “seconda generazione” del comprensorio bolgherese. 26 gli ettari a vigneto, coltivati a biologico, per una produzione complessiva di 110.000 bottiglie, la collocano tra le realtà medio-piccole della zona. La cifra stilistica dell’ultima produzione è più libera da esuberi tostati ed ha acquistato una purezza più netta. Ne è una buona dimostrazione il Volpolo 2018 dai profumi intensi e fragranti e dalla progressione gustativa grintosa e saporita.

