Podere Sapaio, Doc Bolgheri Rosso Volpolo 2020

“Wear it like a crown” è il motto assunto da alcune associazioni culturali per diffondere la consapevolezza che i propri difetti vanno accettati e abbracciati. Perché siamo umani e nobili, nonostante le imperfezioni. La corona è anche il simbolo che Massimo Piccin ha scelto per Podere Sapaio: un tributo alla nobiltà del vino e all'impegno dell'uomo per ottenerlo. Cercando di mantenere integra, col sapere e gli strumenti che abbiamo affinato, la ricchezza che la natura ci dona. È un approccio all'agricoltura pieno di grazia e il Volpolo ne è ambasciatore: ciliegia, violetta e balsami marini si alternano nel sorso fresco e saporito, dalla contrazione centrale e dal lungo distendersi finale.

(ns)

