Podere Sapaio, Doc Bolgheri Rosso Volpolo 2022

Il Bolgheri Rosso Volpolo 2022 profuma di viola, ciliegia ed erbe aromatiche, con tocchi di sottobosco e lampi balsamici. In bocca il sorso è agile e continuo, dalla progressione articolata e dal finale croccante, dai cenni finali leggermente speziati. Massimo Piccin ha fondato Podere Sapaio nel 1999 e i suoi vigneti, estesi su 27 ettari, oggi producono 100.000 bottiglie. Le etichette aziendali possiedono uno stile centrato che, pur non nascondendo la cifra intensa e mediterranea tipica del bolgherese, sa restare ben proporzionato. Le maturazioni sono effettuate in prevalenza in barrique e tonneau, ma, ultimamente, sono sempre più integrate dal cemento e dalle anfore.

(fp)

