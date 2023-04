Poderi Aldo Conterno, Docg Barolo Bussia Granbussia Riserva 2012

La cantina di Monforte d’Alba, che porta il nome di Aldo Conterno, è l’altro e non meno affascinante capitolo costruito dalla “dinastia” Conterno in terra di Langa. Quando, nel 1961, Giacomo Conterno passò l’azienda ai figli, Giovanni e Aldo, i due lavorarono insieme fino al 1969. Precedentemente, nel 1950, Aldo era andato negli Stati Uniti con il sogno di crearsi un'azienda in California, ma non ci riuscì. Rientrato in Piemonte, restava però forte il desiderio di produrre vino in proprio, così, nel 1969, acquistò la Tenuta Favot e dette vita a “Poderi Aldo Conterno”. Oggi l'azienda è condotta dai tre figli Franco, Stefano e Giacomo, che lavorano 25 ettari a vigneto (con i Cru Romirasco, Cicala e Colonnello siti in Bussia), da cui si ricavano intorno alle 80.000 bottiglie all’anno. Il Barolo Riserva “Granbussia” è il fiore all’occhiello aziendale e nasce da una selezione di vecchie vigne del Cru Bussia, uscendo dalla cantina dopo nove anni dalla vendemmia. La versione 2012 profuma di frutti di bosco, rose appassite, tabacco e spezie. In bocca, ha notevole struttura, sfaccettata profondità aromatica e grande persistenza

(fp)

