Poderi Luigi Einaudi, Docg Barolo Cannubi 2019

È partito tutto da Dogliani e dall'attaccamento che Luigi Einaudi - governatore della Banca d'Italia, Ministro e Presidente - aveva per la sua tenuta in Langa e che è riuscito a passare a Roberto, a Paolo e infine a Matteo Sardagna Einaudi, erede di una storia e di una tradizione che è riuscito a portare ancora più lontano, sbarcando a Barolo e nelle sue zone più vocate. Come Monvigliero, Villero, Terno, Bussia e, appunto Cannubi. L'annata 2019 profuma di frutti e fiori rossi, con un tratto metallico che dà spina dorsale: in bocca ha tanta aderenza che avrà tempo di smussarsi, ma che già oggi imprime sapidità e sapore dolce di ciliegia e vaniglia, e fresche note di sottobosco.

(ns)

Copyright © 2000/2023