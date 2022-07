Poderi Luigi Einaudi, Docg Barolo Monvigliero 2018

«Quando mi ha detto che voleva disegnare sulle mie etichette un cavallo stilizzato su una colonna, ho pensato che fosse “fuori di testa”». Matteo Sardagna Einaudi ride raccontando del brainstorming con Stefano Arienti, l’artista a cui ha affidato il compito di far parlare un’edizione limitata del nuovo Barolo Monvigliero 2018. L’occasione è il 125° anniversario della fondazione della Poderi Luigi Einaudi, l’azienda fondata dal secondo presidente della Repubblica Italiana. Le perplessità di Matteo, però, sono ben presto svanite. Anzi oggi vorrebbe mettere una statua enorme di un cavallo in mezzo alla vigna: «Perché no? Creare un luogo dove poter andare a fare una visita. Stefano è di Mantova, voleva fare un omaggio a Giulio Romano. Ma nella sua opera c’è anche un parallelismo tra l’equilibrio del vino e l’eleganza del cavallo». Nasce così un’etichetta d’arte creata in dieci diverse declinazioni e riprodotta su tutte le 8500 bottiglie del Monvigliero che proviene da una piccola parcella di un ettaro e mezzo a 400 metri sul livello del mare a Verduno. Le viti di Nebbiolo, di circa 40 anni, affondano le radici in suoli profondi, ricchi di calcare e di gesso. Un Barolo molto elegante al naso e al palato. Un tannino ancora vivace che come gli aromi floreali, i frutti rossi, le spezie, aspetta di evolvere. Provato con tajarin alla salsiccia cruda di Bra e una grattata di tartufo nero estivo.

(Fiammetta Mussio)

