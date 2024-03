Poderi Marcarini, Docg Barolo Brunate 2019

Fu Giulio Marcarini, nel 1934, insieme ad altri uomini di Langa, a costituire il Consorzio dei Vini Tipici di Barolo e Barbaresco. Giuseppe Marcarini, invece, avviò la vendita dell’imbottigliato in società con il suo enologo, Elvio Cogno, negli anni Sessanta del secolo scorso sotto il marchio Cogno-Marcarini. L’azienda è pioniera nell’uso del nome del Cru Brunate in etichetta, già dal 1958. Maturato in legno grande per due anni, il Barolo Brunate 2019 profuma di erbe aromatiche, sottobosco e spezie. In bocca il sorso è solido ed articolato, dai tannini fitti ed energici che, insieme ad una buona verve acida, ne dinamizzano lo sviluppo e il finale, persistente e dai ritorni speziati.

