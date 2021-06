Poderi Mattioli, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Ylice 2018

Poderi Mattioli è una piccola realtà con base a Serra de' Conti in provincia di Ancona, che conta su 6,50 ettari a vigneto in conduzione biologica, per una produzione complessiva di 40.000 bottiglie. Siamo in uno dei luoghi più vocati per la produzione del Verdicchio di Jesi che, evidentemente, ha convinto, nel 2010, i fratelli Giordano e Giacomo Mattioli a smettere di vendere le proprie uve, prodotte fin dagli anni Sessanta del secolo scorso, per passare ad un progetto vitivinicolo a tutto tondo con la commercializzazione delle proprie etichette. In poco più di un decennio, sono riusciti, con umiltà e impegno, ad emergere aziendalmente con una visione del Verdicchio solida e coerente e ad imporsi come una delle realtà produttive più rilevanti dei Castelli di Jesi. Il Verdicchio Classico Ylice 2018, affinato dai 6 agli 8 mesi in acciaio a seconda delle caratteristiche dell’annata, profuma di fiori di acacia, rosa, polpa di pesca e mandorla fresca. In bocca, il vino possiede uno sviluppo continuo e fragrante, con sapidità in primo piano fino ad un finale tonico, dai lampi salini particolarmente piacevoli.

Copyright © 2000/2021