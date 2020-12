Poggio al Tesoro, Doc Bolgheri Rosso Il Seggio 2018

Poggio al Tesoro a Bolgheri e San Polo a Montalcino, rappresentano i due fiori all’occhiello della griffe veneta Allegrini in terra Toscana. Poggio al Tesoro, 68 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 377.000 bottiglie, fondata nel 2002, è realtà capace di mettere in campo un progetto enologico già maturo, dalla qualità e definizione stilistica solide e senza tentennamenti. Il Bolgheri Il Seggio 2018, maturato in barrique di primo e secondo passaggio per 15 mesi, profuma di erbe aromatiche e frutta rossa, con cenni balsamici a rifinitura. In bocca, lo sviluppo è agile, il sorso morbido e succoso, e il finale arioso, dai ricordi di macchia mediterranea.

