Poggio al Tesoro, Doc Bolgheri Superiore Dedicato a Walter 2019

L’iconico marchio veneto Allegrini sbarca in Toscana nel 2001, proprio a partire dal bolgherese, fondando Poggio al Tesoro, che immette sul mercato le sue prime bottiglie nel 2005. L’azienda, posta nei pressi di Castagneto Carducci, conta oggi su oltre 67 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 500.000 bottiglie annue e propone vini dallo stile esuberante, potenti e concentrati. Come nel caso del Bolgheri Superiore Dedicato a Walter 2019, ricco al naso, dove si susseguono note di ribes, macchia mediterranea, cedro e tocchi speziati, affumicati e mentolati, ad anticipare una bocca solida, ampia e polposa, dal finale lungo ancora su toni speziati e balsamici.

(fp)

Copyright © 2000/2023