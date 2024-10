Poggio al Tesoro, Doc Bolgheri Superiore Dedicato a Walter 2020

Il Bolgheri Superiore Dedicato a Walter 2020 appare alla vista di un bel colore rosso rubino, con riflessi violacei. Il suo bagaglio aromatico è ampio e intenso su toni di fiori appena appassiti, frutti a bacca rossa maturi, macchia mediterranea, mirto, torrefazione e spezie. In bocca il sorso conta su trama tannica articolata, progressione continua e finale compatto su ritorni fruttati e tocchi balsamici. Marilisa Allegrini, insieme al fratello Walter scomparso prematuramente nel 2022 e a cui è dedicato il vino oggetto del nostro assaggio, sbarca in Toscana nel 2001, partendo proprio dal territorio bolgherese, prima di arrivare anche a Montalcino. Le prime bottiglie del progetto Poggio al Tesoro, che ha sede in prossimità di Castagneto Carducci, arrivano sul mercato nel 2005, distinguendosi per uno stile particolarmente esuberante. Oggi il Gruppo Marilisa Allegrini - dove lavorano anche le figlie Carlotta e Caterina - conta su 64 ettari a vigneto, dislocati su quattro poderi: Via Bolgherese, Chiesina di San Giuseppe, Le Sondraie (il più esteso con i suoi 50 ettari) e Valle di Cerbaia (posto nel Comune di Bibbona), ospitando le classiche varietà a bacca rossa dell’areale, dal Cabernet Franc al Cabernet Sauvignon, dal Merlot al Petit Verdot e al Syrah, e, per quanto riguarda il fronte bianchista, contando su Viognier, Vermentino e Petit Manseng, per una produzione complessiva di 550.000 bottiglie annue.

