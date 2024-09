Poggio al Tesoro, Doc Bolgheri Vermentino Solosole 2016

Marilisa Allegrini - oggi coadiuvata nella conduzione aziendale dalle figlie Carlotta e Caterina - sbarca in Toscana nel 2001, partendo proprio dal territorio bolgherese, prima di arrivare anche a Montalcino. Le prime bottiglie del progetto Poggio al Tesoro a Castagneto Carducci arrivano sul mercato nel 2005, distinguendosi per uno stile particolarmente esuberante. Oggi l’azienda conta su 64 ettari a vigneto (dedicati in prevalenza alla realizzazione dei rossi ma anche del Vermentino), per una produzione complessiva di 550.000 bottiglie annue. Il Bolgheri Vermentino Solosole 2016 è un classico bianco della costa toscana, che invecchiando ha sviluppato una decisa tonalità di idrocarburo. L'intenso impatto olfattivo unisce i profumi di frutta a polpa bianca matura a cenni di fiori di tiglio e miele. In bocca la struttura è articolata e il vino ha sorso dolce e avvolgente, sviluppandosi continuo e terminando con un finale dai lampi balsamici e iodati. Un vino mediterraneo e generoso. Sul fronte rossista, resta di riferimento il Bolgheri Superiore Dedicato a Walter, che anche nella versione 2020 è ben profilato e balsamico.

(fp)

Copyright © 2000/2024