Poggio Antico, Docg Brunello di Montalcino 2020

Poggio Antico, acquistata dalla famiglia Glover nel 1984, si era fatta largo nell’arco di pochi anni tra le cantine di riferimento della denominazione del Brunello di Montalcino. Nel 2017 l’azienda è stata rilevata dall’industriale belga Marcel Van Poecker, leader del Gruppo Atlas Invest. I vigneti aziendali si trovano ad un’altezza media di 500 metri sul livello del mare su 37 ettari coltivati a biologico, per una produzione complessiva di 90.000 bottiglie in media all’anno. Il Brunello di Montalcino 2020 profuma di piccoli frutti rossi, con tocchi di pepe e grafite. In bocca il sorso è agile e sapido, dallo sviluppo teso e raffinato, e dal finale vivace e ben profilato, ancora sul frutto.

(fp)

