Poggio Cagnano, Doc Maremma Toscana Vermentino Nebula Gialla 2018

Poggio Cagnano è una piccola cantina condotta da Alessandro Gobbetti, un trascorso a Londra nell’industria cinematografica, che nel 2006 arriva insieme al padre Pietro nella tranquillità delle vigne di Manciano, in provincia di Grosseto, per piantare e recuperare un vecchio podere. Limitata l'estensione vitata per questa realtà, attualmente poco più di 2 ettari a 450 metri sul livello del mare, che nel futuro prossimo diventeranno 8 complessivi. Produzione, naturalmente dai numeri confidenziali, ad oggi intorno alle 10.000 bottiglie, destinata comunque a restare quantitativamente nel range delle aziende di piccolo cabotaggio. Viticoltura biologica, scelta raffinata dei legni d’affinamento, vitigni locali e internazionali (Sangiovese, Ciliegiolo, Ansonica, Vermentino, Cabernet Sauvignon, Grenache, Petit Manseng e Merlot), insomma gli ingredienti per fare vini interessanti ci sono tutti, restando saldamente nel filone delle boutique winery toscane. Il Nebula Gialla, è bianco ottenuto da uve Vermentino e sosta per sei sulle fecce nobili. La versione 2018 gode di un’annata tendenzialmente fresca anche in Maremma che mette in evidenza fragranza gustativa e pulizia aromatica. I profumi svariano da cenni di erbe aromatiche, macchia mediterranea, agrumi e fiori bianchi. In bocca, il sorso è tendenzialmente scattante e contrastato, con sapidità continua e freschezza sempre in primo piano.

