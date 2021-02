Poggio di Sotto, Docg Brunello di Montalcino Riserva 2015

Poggio di Sotto, 16 ettari di vigneto a biologico per 30.000 bottiglie di produzione complessiva, è probabilmente il fiore all’occhiello del gruppo viticolo che fa capo a ColleMassari, con vini inconfondibili per nitidezza e tridimensionalità. Il Brunello Riserva 2015 al primo approccio olfattivo mette in evidenza note di frutto rosso, violetta ed erbe aromatiche, a cui seguono poi sentori iodati e di terra. Austera la bocca, da Sangiovese di razza, il cui sviluppo gustativo è cadenzato da tannini fitti e di grana fine, mentre una solida vena sapida fa brillare, completandolo, un bel frutto maturo e senza sbavature, che si congeda con un finale intenso ed in crescendo.

