Poggio di Sotto, Docg Brunello di Montalcino Riserva 2018

Poggio di Sotto, fondata nel 1989 da Piero Palmucci, è cantina ormai tra le più significative di Montalcino. Nel 2011, l’azienda è passata al Gruppo ColleMassari, che, progressivamente, ha consolidato la sua presenza nella terra del Brunello, con l’acquisizione della Tenuta San Giorgio, La Velona e La Bellarina. Oggi Poggio di Sotto conta su 20 ettari a vigneto in biologico, nel versante sud della denominazione, producendo 58.000 bottiglie. Il Brunello di Montalcino Riserva 2018 profuma di more, prugne e spezie, con tocchi balsamici a rifinitura. In bocca, il sorso è sapido, succoso e articolato, dai tannini dolci e dal finale in cui torna il frutto scuro e le spezie.

(fp)

