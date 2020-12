Pojer e Sandri, Spumante Brut Rosé

Il duo formato da Mario Pojer e Fiorentino Sandri rappresenta, di fatto, l’anima più estrosa e sperimentale del Trentino enoico. Dalla loro cantina di Faedo, non distante da San Michele all’Adige ed oggi alimentata da 26 ettari di vigneto a biologico per una produzione media di 200.000 bottiglie, ha usato svariate tecniche di vinificazione, selezionato varietà inconsuete, praticato lunghissimi affinamenti, coltivato i propri vigneti con tecniche del tutto naturali, distillato vinacce, frutta e altro, prodotto aceto, esplorando davvero molti dei possibili ambiti offerti dall’enologia e dalla viticoltura e dando una spinta innovativa a tutto il mondo del vino della Regione. E non poteva certo mancare un approccio del tutto originale anche in fatto di spumanti. Il Brut Rosè viene fermentato in legno, restandovi poi per sei mesi prima di affrontare la rifermentazione in bottiglia che dura 24 mesi. Al naso i profumi sono variegati e spaziano dalla ciliegia al lampone, dalla nocciola al fieno, con cenni di caffè e cacao a rifinitura. In bocca, il sorso è cremoso, consistente e sapido dallo sviluppo incisivo e dal finale lungo su toni speziati e fruttati.

