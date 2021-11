Pojer e Sandri, Spumante Extra Brut Cuvée 15-16

Il Metodo Classico Cuvée 15-16 Extra Brut di Pojer & Sandri è ottenuto da un classico uvaggio di Chardonnay e Pinot Nero e riposa per 36 mesi sui lieviti. Di colore giallo paglierino carico, possiede perlage fine e persistente ad introdurre un naso maturo, che mette in fila aromi di frutti bianchi maturi, vaniglia, mandorla, nocciola, sottobosco e pietra focaia. In bocca, predomina l’articolata struttura e la pronunciata acidità, che dona carattere e reattività al sorso; assaggio che termina con un finale dalla piacevole nota ammandorlata. Il duo formato da Mario Pojer e Fiorentino Sandri rappresenta, di fatto, l’anima più estrosa e sperimentale del Trentino enoico. Nella loro cantina di Faedo, non distante da San Michele all’Adige - ed oggi alimentata da 26 ettari di vigneto a biologico per una produzione media di 200.000 bottiglie - si condensano: svariate tecniche di vinificazione; selezioni di varietà inconsuete; lunghissimi affinamenti; distillazione di vinacce, frutta e altro; produzione di aceto, che esplorano davvero molti dei possibili ambiti offerti dall’enologia e non solo, dando una spinta innovativa ragguardevole.

