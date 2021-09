Pol Roger, Aoc Champagne Brut Blanc de Blancs Vintage 2013

Ampio ed elegante lo spettro aromatico del Blanc de Blancs Vintage 2013, dai profumi di gelsomino, gardenia e cedro, a cui fa da contrappunto la persistente raffinata grana del perlage. Sapido il sorso, dalla prorompente freschezza che fa il pari con la carbonica perfettamente dosata, ad esaltare un frutto tonico e una piacevole nota speziata. Finale lungo e persistente, con una bella nota agrumata su cui si innesta anche un accenno di miele. Il Blanc de Blancs è entrato nella gamma delle etichette aziendali negli anni Sessanta ed è ottenuto dai 90 ettari di vigneto aziendale, posti nella Côte de Blancs (sottozona di Cramant, ma anche ad Avize, Le Mesnil, Oiry e Oger), esprimendo in modo paradigmatico lo stile Pol Roger. La Maison detiene l’attuale Royal Warrant per la fornitura di Champagne alla Casa reale britannica, ha abbandonato (dal 1971) l’uso dei legni per i suoi prodotti, che sono ottenuti da un total-inox in cantina e lunghe permanenze sur lie. La sua storia inizia nel 1849, quando il giovane Pol (di nome) Roger (di cognome), decise di produrre Champagne, con le prime bottiglie che arriveranno nel 1853. Nel 1900, la seconda generazione chiede, e ottiene, di avere il nome completo del padre come cognome familiare. Il confidenziale “Pol”, al posto del più formale Paul, insieme al cognome Roger diventa Pol-Roger, cognome e marchio di una delle dinastie più note dello Champagne.

