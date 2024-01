Poliziano, Docg Vino Nobile di Montepulciano Asinone 2020

Un nome - in grado di restare facilmente nella memoria, per quel suo essere al tempo stesso bizzarro ed evocativo - immediatamente abbinato ad un vino, che ha scritto la storia recente della denominazione del Nobile di Montepulciano. Uscito per la prima volta con l’annata 1983, l’Asinone arriva, non a caso, nel mondo enoico toscano proprio negli anni della sua rivoluzione più profonda all’insegna della qualità. Il vino è ottenuto a partire dalle uve del vigneto omonimo di 12 ettari dai suoli argillo-limosi con presenza di scheletro (5,5 piantati nel 1963, 5 negli anni Novanta del secolo scorso e 1,7 nel 2017), posto tra i 380 e i 400 metri sul livello del mare, nel versante sudovest che scende da Montepulciano verso Torrita di Siena. Il toponimo “Asinone” deriva dalla caratteristica forma a schiena d’asino del vigneto, già conosciuto con questo nome in antiche mappe locali. Prodotto come “Vigna Asinone Riserva” nelle annate ‘83 - ‘85 - ‘88 - ‘90 diventa, con le annate ‘93 e ‘95, Nobile di Montepulciano “Vigna Asinone”. Dall’annata 1996 ha assunto il nome di Nobile di Montepulciano “Asinone”. La versione 2020 è probabilmente una delle migliori prodotte nel recente passato. I profumi rimandano ai piccoli frutti rossi freschi, con tocchi di erbe aromatiche e cenni di grafite con lampi affumicati. In bocca è succoso, ben profilato e sapido, dallo sviluppo energico e dal finale dinamico e in crescendo.

