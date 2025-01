Polpo - Milano

via Melzo, 9

A Milano, Viviana Varese insieme a Ritu Dalmia animano il Polpo “Semplicemente Pesce”, un bar trattoria vivace dall’atmosfera conviviale dove il pesce è protagonista, ma ci sono anche tapas e assaggi per pre-dinner e aperitivi, che ricordano sempre il mare in tutte le sue sfumature. Ad incontrare una ricca selezione di vini e bollicine, materie prime selezionate di alta qualità e una cucina autentica, che, tra gli atri, propone crocchette di verdura, alici marinate alla menta e crocchette di baccalà. E ancora pane burro e acciughe del Cantabrico; pane pomodoro e bottarga di tonno; o polpo alla gallega con patate e paprika dolce. Calamaretti fritti con salsa al nero e aioli; alici fritte ripiene di scamorza; carpaccio di tonno alla puttanesca con pomodorini capperi e olive; gamberone al naturale con citronette di basilico; scampo crudo con burro di nocciola, yuzu e pomodorino acidulo; pan brioche con tonno marinato, foie gras e limone candito, per finire con un carpaccio di pescato e una selezione di ostriche.

