Pompei, il sito archeologico più visitato al mondo, tra agricoltura un nuovo progetto vinicolo

Il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel: “pecore al pascolo, olio, ed il vino, con un nuovo partner” (fino al 2021 è stata la Mastroberardino). Una visione che lega cultura ed impresa, passato millenario e contemporaneità: “i terreni di Pompei, che sono tanti, si trasformano così in un valore aggiunto che non è solo l’abbattimento del costo ma anche una occasione straordinaria di far conoscere il nostro territorio”.

