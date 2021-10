“Possedere la vigna è fondamentale per fare vino di qualità”. La visione di Lamberto Frescobaldi

A WineNews la guida di una delle realtà del vino italiano non solo più antiche e storiche, ma anche più grandi, con oltre 1.500 ettari di vigneto nei territori più importanti della Toscana del vino, e non solo. “Nessuno viene più a bussare alla porta di una cantina, siamo noi a dover andare. L'organizzazione aziendale è fondamentale, in ogni aspetto. Il cambiamento climatico esiste, ed è un cosa da gestire, ma dalle difficoltà emergono capacità delle persone e opportunità”.

