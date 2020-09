Prà, Doc Soave Classico Monte Grande 2018

Sono 35 gli ettari vitati, allevati a biologico, per una produzione di 350.000 bottiglie quelli a disposizione di Graziano Prà, viticoltore che produce con metodo tradizionale i suoi vini, frutto di scelte essenziali e rigorose. Come ben esemplifica il Monte Grande 2018, oggetto del nostro assaggio, bianco di razza e dalla costanza qualitativa ormai ben consolidata. Affinato per 10 mesi in legno grande, questo bianco offre profumi netti e intensi, che spaziano tra sensazioni di fiori, frutta bianca e camomilla. In bocca, il vino riesce a scandire una struttura tesa e densa insieme, ben alimentata da freschezza acida e dalla bella nota salina che ne attraversa l’intero sorso.

