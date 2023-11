Praga e Parigi, tra novembre e dicembre, e poi ancora Italia: Signorvino investe ancora

Dal Merano Wine Festival, a WineNews, parla Luca Pizzighella, alla guida dell’enocatena di Sandro Veronesi. Che vede crescere il suo business. “Per molti canali il mercato del vino non è brillante, ma noi nel 2023 cresciamo ancora, tra il +10% ed il +20%. Soprattutto grazie alla fidelizzazione dei nostri clienti, già 200.000 nel nostro programma “loyalty”. L’apertura a Parigi, i primi di dicembre, è un momento desiderato a lungo, ed importante per noi e per il vino italiano”.

