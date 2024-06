Prendina, Doc Garda Riesling Paroni 2023

Paroni, è il nome del vigneto di circa un ettaro, da cui proviene l’omonimo Riesling Renano di Prendina, una delle quattro aziende della famiglia Piona: “L lac”, ultima acquisizione nel cuore della Lugana, “Terre d’Orti” in Valpolicella e “La Cavalchina”, da cui è iniziata - con Luciano, classe 1900 - questa storia, arrivata a Francesco e Giulia, giovane quarta generazione, passando per Giulietto (1933) e i suoi figli Luciano e Franco. Proprio a loro due si deve l’impianto del Riesling Renano, molto amato da entrambi, in quello che oggi è territorio della doc Garda nell’azienda basata a Monzambano (MN), acquistata nel 1958, che vanta un’esistenza antica riportata nella cartografia dei Gonzaga, signori di Mantova. Meticolosi in tutto, i due fratelli hanno ricercato i cloni più adatti in Germania nella selezione di Geisenheim puntando a ottenere, con uno sguardo allo stile tedesco, un vino di buona bevibilità che rispecchiasse l'area morenica del Garda. “Una conferma della costante volontà della famiglia Piona di sviluppare vini con uno stile coerente anche con i propri gusti - racconta Francesco. Giallo paglierino, al naso - delicato - camomilla e pesca bianca acerba. Il sorso è equilibrato, molto sapido con note minerali accennate che negli anni si intensificano in idrocarburi, come dimostra l’assaggio della 2014 e l’apprezzamento crescente dei consumatori di vendemmie indietro negli anni.

(Clementina Palese)

