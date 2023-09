President - Pompei (NA)

Il President è l’unico ristorante di Pompei che ha ricevuto la Stella Michelin. È animato dalla coppia formata da Paolo Gramaglia e sua moglie Laila, che lo hanno rilevato nel 2006. Il primo è lo chef del locale, mentre la moglie si occupa della sala e dei vini. La cucina, manco a dirlo, possiede robuste fondamenta ben piantate nella tradizione culinaria campana, che, tuttavia, vengono spesso dinamizzate da un preciso ed equilibrato tocco di creatività. Tre i Menu degustazione: “Tutto in Cinque Millimetri”, “Fusioni and Intrusion” e “Il Viaggio”. E tra i piatti meritano una segnalazione il fusillo largo e riccio (fusillone trafilato al bronzo, crema gialla di crostacei, bottarga, gamberi di nassa e aria di limone), l’Umami (cubo di maialino nero casertano, salsa agrodolce, broccoli friarielli e polvere di cotenna soffiata), la cernia di fondale (il bianco della cernia in salsa di tuberi, zenzero e limone, con germogli di limone e sumac) e il babà secondo tradizione con crema pasticcera e amarena.

