Prima Pavé, il vino analcolico più premiato al mondo, lancia la partnership con Gruppo Italiano Vini

L’ennesima conferma, se ce ne fosse bisogno, dell’espansione dei prodotti “No-Lo” sul mercato e nelle preferenze dei consumatori: Prima Pavé, il vino analcolico più premiato al mondo ed il preferito nel settore dell’ospitalità di lusso - con clienti come Four Seasons, Ritz Carlton, Fairmont Hotels, Kimpton e Park Hyatt - si assicura un accordo di distribuzione nazionale in tutta Italia attraverso Gruppo Italiano Vini, il primo gruppo vinicolo italiano per la vendita e la produzione globale di vini pregiati. Da oggi il Blanc de Blancs e il Rosé Brut di Prima Pavé saranno disponibili per i consumatori in negozi, ristoranti, bar e hotel nel Belpaese, grazie alla partnership appena siglata.

“Le parole non possono descrivere la grandezza della nostra partnership appena acquisita con Gruppo Italiano Vini, data l’importanza dell'Italia nella nostra storia complessiva e l’importanza dell’Italia dal punto di vista vitivinicolo, considerato che tutti i nostri vini artigianali sono creati con uve italiane di altissima qualità - afferma Marco Marano, fondatore di Prima Pavé - inoltre, avere l’opportunità di allinearsi strategicamente con un leader così riconosciuto a livello mondiale nel settore del vino è un sogno che si avvera e non vediamo l’ora di vedere tutto ciò che accadrà nel 2025 e oltre”.

Prima Pavé, brand nato da un’idea di Dejou e Marco Marano, imprenditori del settore alberghiero e specialisti di vino (appassionata di spumanti, Dejou ha concepito l’idea mentre era incinta del loro primo figlio), oltre ad un posizionamento di prim’ordine nel settore hospitality, vanta anche una posizione di rilievo nell’alta cucina, con una presenza nei ristoranti stellati Michelin e nei migliori bar del mondo in 14 mercati internazionali.

