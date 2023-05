Principe Corsini - Villa Le Corti, Docg Chianti Classico Gran Selezione Don Tommaso 2019

La stirpe fiorentina dei Corsini ha una storia molto antica costellata di ruoli importanti in campo commerciale, finanziario, politico, ecclesiastico e agricolo. La Fattoria Le Corti a San Casciano il Val di Pesa entra a far parte dei possedimenti familiari nel 1363, cui si aggiunge la Tenuta Marsiliana in Maremma nel 1759. Nel Chianti Classico i 230 ettari di proprietà sono dedicate per lo più al bosco e i grappoli migliori dei 50 ettari a vigneto confluiscono nel Don Tommaso, che affina per 16 mesi in tonneaux: la versione 2019 è concentrata nei profumi di fiori rossi e frutta nera, spezie dolci e agrumi, ma la trama del sorso è larga, garbatamente sapida e fresca, ammandorlata nel finale.

