Principi di Butera, Doc Sicilia Nero D’Avola Metodo Classico Pas Dosè 2017

Il Gruppo veneto Zonin 1821 è sbarcata in Sicilia nel 1997, acquistando l’antico feudo Principi di Butera, che si trova tra le province di Agrigento e Caltanissetta. Qui vengono coltivati 180 ettari a vigneto, da cui si ricavano complessivamente 800.000 bottiglie di confortante costanza qualitativa, declinate con uno stile sobriamente moderno, attento al mantenimento della cifra mediterranea dettata dall’isola. Molto interessante il Metodo Classico Pas Dosé 2017 da Nero d’Avola in purezza vinificato in bianco, caratterizzato da profumi di frutti rossi, rose, biscotti al burro e un tocco speziato. In bocca, l’effervescenza è fine e persistente, sapido, fresco e di bella lunghezza il sorso.

