Principi di Butera, Doc Sicilia Nero d’Avola Pas Dosé 2019

Nel 1997 la famiglia Zonin approda in Feudo Delilla, in Caltanissetta, e acquista l’antico Baglio di Principi di Butera: inizia il lungo restauro dell’edificio e la coltivazione dei suoi 360 ettari di terreno: 77 si mantengono a pascolo e seminativo, 25 coltivati a uliveto e 100 a vigna. Siamo nel regno del Nero d’Avola, che l’azienda declina in 2 versioni ferme (il Deliella e l’Amirà) e 3 spumantizzate: lo charmat Neroluce, l’Extra Brut Rosato e il Pas Dosé Blanc de Noirs. Quest’ultimo, in versione 2019 ha la delicatezza dei fiori e la cremosità della crema chantilly: note di lavanda, di mora, di albedo e mandorla bianca accompagnano un sorso minerale e agrumato, rinfrescante e saporito.

(ns)

