Principi di Butera, Doc Sicilia Pas Dosé Nero d'Avola 2018

36 sono i mesi di sosta sui lieviti per il Pas Dosé Nero d’Avola in purezza, prodotto dalla cantina Principi Butera. La versione 2018 profuma di ciliegia, uva spina, melograno, pasta frolla e agrumi. Il sorso è segnato da una carbonica ben dosata che ne amplifica tendenzialmente fragranza e scorrevolezza, fino ad un finale saporito e fruttato, caratterizzato anche da una limpida e rinfrescante nota agrumata di ritorno. Sono 170 gli ettari vitati - per una produzione di 800.000 bottiglie - della dependance siciliana del marchio Zonin1821, che si trova tra le province di Agrigento e Caltanissetta, e che è entrata a far parte della galassia del gruppo veneto fin dal 1997.

