Produttori Etna Nord, Doc Etna Bianco 2021

Fortuna vuole che da Pisa a Catania ci siano quattro voli giornalieri al giorno, favorendo così la sfida di produrre vini dell’Etna decisa nel 2020 da Matteo Cantoni che con la sua famiglia è titolare di Fattoria Fibbiano sulle colline tra Pisa e Volterra. “Una conoscente che aveva vigneti sul versante nord dell’Etna ci invitò per andare a trovarla nell’estate 2020 e ci siamo innamorati a prima vista della zona e delle sue potenzialità produttive - ha raccontato Matteo Cantoni presentando al ristorante “Al Ceppo” a Roma le prime annate del suo Etna Doc Bianco e Rosso, prodotto in joint venture con Produttori Etna Nord, che comprende altre tre cantine locali. “L’Etna Doc è molto apprezzata dal mercato, ma la filosofia della nostra azienda - ha sottolineato Cantoni - non è inseguire il mercato, ma seguire ed incoraggiare il territorio con le sue specifiche potenzialità”. Così è andata con le undici etichette a base di vitigni locali prodotte in Toscana e così è stato impostato il lavoro sull’Etna, valorizzando vitigni autoctoni quali il Nerello Mascalese, il Carricante e il Catarratto. L’Etna Bianco 2021 di Cantoni - Produttori Etna Nord regala un sorso assai fresco e minerale. Il colore è giallo paglierino, al naso si presenta con un bouquet di alberi da frutto, pesca e pera, in bocca è piacevolmente sapido e lungo. Si abbina bene piatti a base di pesce, carni bianche, risotti e sushi.

(Cristina Latessa)

Copyright © 2000/2023