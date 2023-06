Produttori in Clavesana, Docg Barolo Ravera Mito 2018

La cantina cooperativa di Clavesana è nata nel 1959, quando 32 soci fondatori hanno unito le forze per cercare di superare le difficoltà del tempo. Questa volontà ha coinvolto via via sempre più proprietari terrieri, tanto da raggiungere gli odierni 200 membri e i 320 ettari di vigna collinare. Oggi Cantina Clavesana è il primo produttore di Dolcetto e di Dogliani Docg nelle Langhe, ma ha diversificato la propria produzione dedicandosi anche al Nebbiolo e al Pinot Nero, acquisendo terreni nel Barolo e dall’Alta Langa. La crescita collettiva è l’obiettivo principale della cantina e c’è un occhio di riguardo verso le giovani generazioni che entrano a far parte dell’azienda, proprio per cercare di mantenere vivo l’impegno preso con la propria comunità. Le 15 milioni di bottiglie che insieme producono annualmente si dividono in due linee: Terra, interpretazione più conviviale e quotidiana dei vitigni coltivati, e Mito, una selezione di etichette che vuole invece esplorare la profondità e la complessità, che le Langhe possono offrire nel bicchiere. Il Ravera è l’unico Cru di Barolo al momento in produzione in Clavesana: una micro-produzione che nasce da un vigneto di 0.37 ettari esposto prevalentemente ad Oriente. La versione 2018 sa di ciliegia, cui si uniscono note ematiche, di tabacco e di agrumi; il sorso è compatto: sapido, lievemente ammandorlato, torna in chiusura sulla ciliegia e su cenni balsamici.

(ns)

Copyright © 2000/2023