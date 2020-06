Prosecco Doc, dalla tenuta sui mercati nonostante il Covid, alle misure in campo per il futuro

A WineNews Stefano Zanette, presidente della Doc più grande d’Italia: “vendemmia in commercio solo dal 1 gennaio per dare stabilità sul fronte dei valori, perchè non abbiamo problemi di giacenze. E pensavamo di farlo anche prima della Pandemia. Dall’arrivo della tipologia Rosè ci aspettiamo un nuovo slancio, c’è grande attesa. Abbiamo deciso che i superi di campagna non saranno più rivendicati per produrre vino da tavola, ma mosti, succo e per la distillazione”.

