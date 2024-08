Provveditore, Doc Maremma Toscana Ansonica La Madda 2023

L’azienda Provveditore, a pochi chilometri da Scansano, rappresenta una delle realtà storiche più significative per la produzione di Morellino di Scansano. Il nome “Provveditore” deriva dall’incarico di chi doveva tra il 1700 e il 1800 tenere in buone condizioni la strada di grande passaggio. Fu proprio lui a far costruire il podere che non cambiò mai il nome, mantenuto anche dalla famiglia Bargagli al momento dell’acquisto all’inizio del ‘900. Lo sviluppo dell’azienda si ebbe nei primi anni Settanta, quando Alessandro Bargagli decise di imbottigliare il proprio vino anziché venderlo sfuso. Oggi l’azienda è gestita dalla figlia Cristina che ha presentato a Roma presso il ristorante Al Ceppo la nuova linea grafica delle referenze prodotte dove, oltre ai tre Morellino “Provveditore”, “Irio” e “Primo”, spicca una assortita linea di bianchi con tappo a vite. È dell’Ansonica in purezza “La Madda” - intitolato a nonna Maria Maddalena, detta La Madda - che abbiamo apprezzato in particolare l’intensa mineralità e il carattere intrigante: nel bicchiere si presenta di colore giallo brillante; al naso, invece, escono i profumi tipici delle piante della macchia mediterranea come timo, rosmarino e fiore di ginestra; al palato, infine, colpisce la spiccata salinità in perfetta armonia con il frutto che riporta alla pera Conference. Un vino ideale con i crostacei, adatto anche a carni in bianco e formaggi cremosi.

(Cristina Latessa)

