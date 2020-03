Prunotto, Docg Barolo Bussia 2015

Prunotto appartiene alla griffe Toscana Antinori dal 1989. La cantina conta su 55 ettari a vigneto, per una produzione media di 800.000 bottiglie, nei territori di Langa e Monferrato e comprende alcuni Cru di proprietà. Tra questi si distinguono Bric Turot (da cui è ottenuto il Barbaresco), Costamiole (per la Barbera d’Asti), e Bussia. Quest’ultimo si estende per 7,35 ettari e contiene il Cru Bussia Vigna Colonnello. Il Barolo Bussia 2015 è decisamente importante. Si tratta di un Barolo di taglio classico, dai profumi intensi e maturi con cenni balsamici e note di fiori appassiti. Progressione gustativa, di grande energia tannica e dall’allungo preciso e profondo.

