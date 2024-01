Puiatti, Spumante Extra Brut Ribolla Gialla

La Ribolla è uno dei vitigni simbolo del Friuli enoico e, specie nel recente passato, è diventata protagonista anche della spumantizzazione regionale, rispondendo, da vitigno versatile, alla sempre maggiore richiesta di bollicine da parte del mercato. La versione Metodo Classico dell’azienda con sede a Romans d’Isonzo viene affinata sui lieviti per 20/24 mesi a seconda delle caratteristiche dell’annata. I suoi profumi rimandano alla ginestra, ai frutti a polpa bianca e alle erbe aromatiche, con tocchi di pane appena sfornato. In bocca la carbonica è ben dosata e il sorso è vivace e croccante, dal finale ancora su toni fruttati. La Cantina Puiatti, dal 1967 protagonista del mondo viticolo friulano, fa parte del gruppo Angelini Wines & Estates - insieme a Val di Suga a Montalcino, Tenuta Trerose a Montepulciano, Tenute San Sisto e Fazi Battaglia nelle Marche e Bertani in Valpolicella - e conta su 42 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 800.000 bottiglie. Si tratta di una realtà che ha saputo evolversi cogliendo e anticipando i continui cambiamenti del mondo del vino, coniugando esperienza, tradizione e innovazione. Il tutto fondato su un’unica filosofia vitivinicola: il rispetto del territorio, ossia del legame tra ambiente, vitigno, clima e intervento dell’uomo. Fedele ai propri principi, propone vini in sintonia con la realtà del tempo, esprimendo una chiara e precisa identità.

(fp)

Copyright © 2000/2024