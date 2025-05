Qantas e Qatar Airways, le compagnie aeree in cui si degustano i migliori vini in volo

Immagina di sorseggiare un grande vino a 40.000 piedi d’altitudine, mentre il mondo scorre lento sotto le nuvole. Non è solo un sogno da viaggiatore raffinato: è la realtà celebrata dal premio “Business Traveller’s Cellars in the Sky Awards” 2024 del magazine di viaggio “Business Traveller”, giunto alla sua edizione n. 39. Ogni anno, le migliori compagnie aeree del mondo si sfidano per offrire ai propri passeggeri un’esperienza enologica degna delle migliori cantine. Dai rossi corposi ai bianchi eleganti, dagli spumanti raffinati ai vini dolci da meditazione, ogni etichetta è selezionata con cura per trasformare il volo in un viaggio nel gusto. Dietro ogni calice premiato, c’è una storia di terroir, di maestria enologica e di attenzione al dettaglio. Perché anche in volo, il vino sa raccontare la terra da cui proviene, e lo fa con stile, tra velluti, luci soffuse e cieli infiniti. Ad emettere il verdetto, dopo aver giudicato le bottiglie di vino nelle carte di 32 compagnie aeree, la giuria guidata dall’enologo John Worontschak, i Masters of Wine Sam Caporn e Peter McCombie, e Charles Metcalfe, fondatore International Wine Challenge.

La compagnia di bandiera australiana Qantas ha trionfato nelle categorie “Business Class White” (Shaw + Smith M3 Chardonnay 2023, Adelaide Hills, Australia), “Business Class Fortified - Dessert Wine” (Baileys of Glenrowan Founders Series Classic Muscat, Nv, Glenrowan, Victoria, Australia), “Business Class Cellar First Class Red” (Qantas, Clonakilla Shiraz Viognier 2022, Canberra District, Australia). Qatar Airways, invece, ha vinto medaglie d’oro nelle categorie “Business Class Best-Presented Wine List e First Class White” (Penfolds Reserve Bin 20A Chardonnay 2020, Adelaide Hills, Australia), “First Class Cellar” e “Overall Class Cellar”. Korean Air, invece, si è aggiudicata due medaglie d’oro per la categoria “Business Class Sparkling” (Charles Heidsieck Brut Millésimé 2013 Montagne de Reims, Champagne, Francia) e Business Class Red (Dandelion Vineyards Lionheart of the Barossa Shiraz 2021, Barossa, South Australia, Australia), mentre Virgin Atlantic e British Airways hanno trionfato rispettivamente nelle categorie “Business Class Rosé” (A la Reverie Rosé Aop Côtes du Rhône 2023, Château de Montfrin, Francia) e “First Class Rosé” (Caves d’Esclans, Rock Angel Rosé 2023, Côtes de Provence, Francia). Tra gli altri vincitori della medaglia d’oro figurano Singapore Airlines (“First Class Sparkling” con il Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2012, Champagne, Francia), Cathay Pacific (“First Class Fortified - Dessert Wine” con Warre’s Otima Single Year Tawny Colheita Port 1995, Portogallo), Japan Airlines (“Miglior Carta dei Vini in First Class”) e oneworld (“Best Alliance”).

