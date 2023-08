Quadra, Docg Franciacorta Brut Nature Eretiq 2016

Quadra come Ousider per questo vino eretico, nato nella testa di Mario Falcetti fin dal 1997: fare uno spumante senza la colonna dello Chardonnay. Nella vendemmia 2009 a Quadra corona finalmente il suo sogno e unisce il Pinot Nero e il Pinot Bianco, accoppiata al 50% mai vista prima in Franciacorta (e ancora . Il vino riposa almeno 50 mesi sui lieviti e il dosaggio è zero per mantenere l’acidità viva, insieme agli aromi più delicati. Obiettivo centrato: la versione 2016 profuma di glicine, gelsomino, iris e violetta con un tocco citrino subito percepibile. C’è un tocco di gesso che torna anche in bocca, dove il sorso si diffonde cremoso e dolce, saporito alla mora e alla crema chantilly. Quadra inizia il suo percorso negli anni Novanta, quando Ugo Ghezzi compra i primi vigneti a Marzaghette di Adro; è solo nel 2003 che arriva la cantina, che oggi vinifica uve da 20 ettari di vigne - dislocate in diversi punti della Franciacorta - producendo fra le 160 e le 170.000 bottiglie l’anno. Al timone dell’azienda ora c’è la figlia di Ugo, Cristina Ghezzi, che nel 2021 ha deciso di affiancare allo Chardonnay, al Pinot Nero e al Pinot Bianco, l’Erbamat, per veder l’effetto che fa.

(ns)

Copyright © 2000/2023