Quadra, Docg Franciacorta Brut Rosé Qrosé 2011

Quadra è un progetto enologico nato nel 2003 da un’idea di Ugo Ghezzi, imprenditore del settore energie rinnovabili che, insieme ai figli Cristina e Marco, ha dato vita ad una realtà produttiva ormai consolidata da quasi venti anni di attività in una denominazione, da anni considerata perla della spumantistica del Bel Paese. Gli ettari di vigneto sono 32, per una produzione complessiva di 170.000 bottiglie. Notevole il Qsatèn, ma ancora più convincente il Qrosé, dolce di fragole e more, con cenni di pietra focaia, spezie delicate e crosta di pane e una fresca vena vegetale che torna anche nel sorso, ad appuntire la cremosità sapida e i sapori amabili di questo Pinot Nero e Chardonnay.

