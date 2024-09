Quadra, Docg Franciacorta Dosaggio Zero Blanc de Noir Qzero Nero Riserva 2016

Un 100% Pinot Nero vinificato in bianco e dosato senza zucchero, per mantenere integra la “potenza senza peso” del Pinot Nero: queste le intenzioni di Quadra - cantina di Cologne, nell’estremità sud-occidentale della denominazione - nel produrre questo Franciacorta vinificato in barriques e affinato per oltre 6 anni sui lieviti. Infatti la versione Qzero Nero Riserva 2016 è una lama citrina e cremosa, intensa nei profumi chiari di zagara e caprifoglio, uva spina e gelso, cui si aggiunge la mora in caramella al palato; qui il sorso si muove asprigno e agrumato, con aderenza minerale e lievi cenni di viola nel finale dolce. L’azienda, fondata abbastanza di recente da Ugo Ghezzi (i primi impianti risalgono agli anni Novanta, mentre la cantina è del 2003), oggi conta su 20 ettari di vigneto per una produzione media annua di 170.000 bottiglie, completamente certificata Vegan dal 2015: oltre la metà delle vigne è coltivata a Chardonnay, il restante a Pinot Nero e Bianco, a cui si aggiunge un piccolo vigneto di Erbamat. La Q di Quadra è il simbolo attorno cui ruotano le etichette di prestigio della cantina: particolare valore viene dedicata all’EretiQ, raro esempio di Franciacorta composto al 50% di Pinot Bianco, e alla produzione di Satèn, che copre eccezionalmente un quarto della produzione e vendita aziendale. Oggi, al timone dell’azienda c’è la figlia di Ugo Ghezzi, Cristina, coadiuvata dal fratello Marco.

