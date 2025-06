Quando il riciclo diventa bellezza: l’artista Renè Le Pierreux reinventa il packaging del vino

Tra i temi ai quali il consumatore è sempre più attento c’è quello della sostenibilità: e mentre le grandi aziende si muovono per cercare di limitare il proprio impatto ambientale, anche tra i singoli individui sono sempre più diffuse pratiche green, che permettono di limitare, nel proprio piccolo, l’impronta ambientale. Tra i comportamenti più diffusi c’è il riuso, che ha conquistato anche un’ampia popolarità nel mondo dell’arte: questo è anche il caso dell’artista francese Renè Le Pierreux. Le opere di Le Pierreux offrono uno sguardo poetico e impegnato sul tema del riciclo, fondendo arte, storia ed ecologia: dalla carta delle caramelle che si fa vestito, all’involucro delle capsule di rinomati vini e bollicine francesi che dà forma a figure umane, l’artista esegue una “metamorfosi della materia”, che viene sublimata e reinventata in maniera delicata quanto impegnata.

A fare da assoluto protagonista di molte delle opere di Le Pierreux, infatti, è il packaging, “rinato” in una nuova forma e riscoperto in un’identità del tutto nuova e del tutto inedita. Da “La vieille et l’enfant” del 2023, in cui il rivestimento di una capsula di Champagne “tiene in braccio” il suo tappo in sughero, al cappello che l’artista definisce “una poesia in technicolor e una testa adornata dall'inaspettato” e che consiste di un cappello di metallo rivestito di vari ritagli di carta, tra i quali sono ben riconoscibili incarti da capsule di Saint-Aygade, Andre Vonnier e Sancerre, o ancora a “Le bal” dove l’involucro delle capsule è organizzato a formare due figure umane e stilizzate, ballanti su di un vecchio vinile. Questi sono solo alcuni degli esempi di come Le Pierreux ha dato una seconda vita, un secondo scopo ed un secondo significato al packaging di vini e cibi, dimostrando la possibilità di costruire un universo poetico, dove il riciclo diventa bellezza.

