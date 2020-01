Quarant’anni fa moriva Piero Ciampi, cantautore di donne, emarginazione, periferie, e vino

Era il 19 gennaio del 1980 quando, ad appena 46 anni, moriva Piero Ciampi: ancora dimenticato, il cantautore livornese non ha vissuto abbastanza per assistere al riscatto della sua musica e della sua poesia. Poeta e cantante, vagabondo con una sensibilità fuori dal comune, reietto tanto della società quanto dello spettacolo, Piero Ciampi e la sua arte sono stati rivalutati anni dopo la sua scomparsa. E oggi è considerato fra i pionieri del nostro cantautorato di inizio anni ‘60, con i suoi pezzi, così come la sua vita, pieni di donne impossibili, romanticismo, emarginazione, periferie, vino.

