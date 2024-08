Querciabella, Docg Chianti Classico Gran Selezione 2018

Punto di riferimento del Chianti Classico, Querciabella ormai 15 anni fa iniziò a lavorare su un progetto di vinificazione di singoli Cru per individuare l’essenza del Sangiovese di ogni parcella in tutta la sua complessità. In questo modo la cantina di Greve in Chianti, cui si aggiungono gli appezzamenti a Lamole, Gaiole e Radda in Chianti, ha anticipato nel lavoro enologico quello che poi è diventato il progetto delle Unità Geografiche Aggiuntive (UGA), per valorizzare il legame unico tra un vino e il suo terroir. Così nasce la Gran Selezione, anima della collina di Ruffoli, dove il Sangiovese anche nella vendemmia 2018 esprime equilibrio, tensione e concentrazione. Alla guida della produzione, l’enologo Manfred Ig sceglie la tecnica piemontese del cappello sommerso dopo la fermentazione in inox, cui seguono 18 mesi in barrique e tonneaux di rovere francese e in botti grandi per l’ulteriore affinamento dei tannini. L’ottima acidità combinata con tannini ben maturi, l’eccellente struttura e finezza aromatica rendono la 2018 una delle annate più equilibrate dell’ultimo decennio. Una vendemmia di qualità eccezionale che si ritrova nel calice: gli aromi di frutti di bosco e susine, arricchiti da spezie di legni pregiati, accompagnano un corpo concentrato e vibrante con struttura tannica compatta ma raffinata, dall’avvincente brillantezza. Così la Gran Selezione promette di evolversi con eleganza nel tempo.

(Chiara Giovoni)

