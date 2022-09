“Questa ennesima crisi ci pone davanti ad una scelta: cambiamo modo di produrre e consumare”

A WineNews l’imprenditore, mercante, produttore di vino e scrittore, Oscar Farinetti. “C’è una voglia di Italia pazzesca nel mondo, non sprechiamola”. La lettura del momento che stiamo vivendo secondo uno degli imprenditori di maggior successo e ascoltati del wine & food. “Abbiamo tante cose da raccontare sul vino e sul cibo. Ma in Italia si legge troppo poco, c’è un problema culturale che si riflette su tutto. Per rilanciare l’impresa la prima cosa è sburocratizzare”.

