Quintale - Erbusco (BS)

Ha aperto da poco ad Erbusco, dall’Albereta e dalle cantine Bellavista, il “Quintale”, un progetto culinario nato dalla collaborazione tra Martino de Rosa (fondatore della società atCarmen), suo figlio Vittorio e Dario Cecchini, il più famoso macellaio al mondo, che neppure un anno fa apriva, sempre in Franciacorta, “Cecchini Panini”. Un locale dove la principale ricerca sarà trovare l’eccellenza nella semplicità, non sarà come andare in una steakhouse, ma nella cucina di un macellaio. Evidentemente, al centro del menu ci sarà la carne, ma declinata attraverso la filosofia del macellaio toscano che da sempre ama valorizzare anche i tagli meno nobili. Come insegna la tradizione contadina, non ci saranno parti non utilizzate, dal naso alla coda. Il filetto non ci sarà proprio, ma sarà possibile provare l’etrusco, la bavetta, il musetto, la pancia, la fiorentina. L’approvvigionamento arriverà in parte dall’allevamento dell’Andana (in Maremma), e in parte dalla Spagna. Per i vini spazio ai Franciacorta e ai rossi di Toscana.

Copyright © 2000/2022