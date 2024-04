Quota 101, Docg Colli Euganei Fior d’Arancio Secco 2020

Pare che nel padovano, ad un certo punto, fossero stanchi dei soliti vini di zona. Il Conte Pizzoni Ardemani fra le due guerre chiese quindi al capace vivaista Agostino Martin di cercare varietà estere particolari e quest’ultimo tornò proponendo un vitigno, le cui uve profumavano come il suo agrumeto. Da quel momento su tutti i Colli Euganei il Moscato Giallo iniziò ad essere chiamato “Fior d’Arancio” e si diffuse al punto tale da meritarsi una Docg nel 2010. E i fiori d’arancio sono precisamente il profumo che sale al naso dal calice che stiamo assaggiando: fiori d’arancio, di biancospino, di rose, anche di scorza di limone, con un tocco di mandorla bianca, di nepitella e pietra focaia e un ricordo di cardamomo e vaniglia. Il sorso è glicerico e pieno, dolce in attacco e poi diffusamente salino, che lascia la bocca calda, ammandorlata e agrumata. Un Moscato Giallo secco decisamente diverso dal re della festa, suo fratello spumantizzato, e dal diffuso passito (Il Gelso di Lapo): infatti guadagna complessità e densità grazie ad una parziale fermentazione in tonneaux (oltretutto spontanea), che lo rende adatto ad accompagnare i pasti, soprattutto se speziati. La famiglia Gardina riesce a coprire così un pasto intero con la Docg locale, dall’aperitivo al dolce, e lo fa dai suoi 101 metri di altitudine, coltivando poco più di 15 ettari di vigna a biologico sul tipico suolo vulcanico dei Colli Euganei.

